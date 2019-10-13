Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشكل جديد.. طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
كثير من الأمهات تفضل تناول الزبادي وخاصة في وجبة العشاء، كما انه مفيد للاطفال والكبار وأصحاب الريجيم، ونقدم طريقة عمل كيك الزبادي على طريقة الشيف غادة التلي.

مكونات كيكة الزبادي
* 2 كوب دقيق
* 4 ملاعق سمنة
* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* بشر ليمون
* 4 بيضات
* نصف كوب سكر
* فانيليا
* فستق
* جوز هند
* شربات

طريقة التحضير
* اضيفي في العجانة سمن وسكر وبيض وفانيليا.
* ضعي بشر الليمون والزبادي والدقيق والبيكنج بودر.
* اخبزي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180.
* تخرج من الفرن وتزين بالشربات والفستق وجوز الهند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

ترشيحاتنا

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل

قبل تصوير مشاهد إباحية .. القبض على أمريكية وأوكرانية بمعبدى الأقصر والكرنك

بعد زفاف ابنته.. تعرف على عدد زوجات مصطفى فهمي

قرقاش يشن هجوما لاذعا على 4 دول عربية بسبب تركيا

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل