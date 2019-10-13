بشكل جديد.. طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات

كثير من الأمهات تفضل تناول الزبادي وخاصة في وجبة العشاء، كما انه مفيد للاطفال والكبار وأصحاب الريجيم، ونقدم طريقة عمل كيك الزبادي على طريقة الشيف غادة التلي.
مكونات كيكة الزبادي
* 2 كوب دقيق
* 4 ملاعق سمنة
* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* بشر ليمون
* 4 بيضات
* نصف كوب سكر
* فانيليا
* فستق
* جوز هند
* شربات
طريقة التحضير
* اضيفي في العجانة سمن وسكر وبيض وفانيليا.
* ضعي بشر الليمون والزبادي والدقيق والبيكنج بودر.
* اخبزي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180.
* تخرج من الفرن وتزين بالشربات والفستق وجوز الهند.
مكونات كيكة الزبادي
* 2 كوب دقيق
* 4 ملاعق سمنة
* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* بشر ليمون
* 4 بيضات
* نصف كوب سكر
* فانيليا
* فستق
* جوز هند
* شربات
طريقة التحضير
* اضيفي في العجانة سمن وسكر وبيض وفانيليا.
* ضعي بشر الليمون والزبادي والدقيق والبيكنج بودر.
* اخبزي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180.
* تخرج من الفرن وتزين بالشربات والفستق وجوز الهند.