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محافظات

مومياوات العساسيف .. حكاية الكشف الأثري الجديد في الأقصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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شمس يونس
اكتشاف أثري جديد أبهر العلماء ، هنا في منطقة العسايف بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر اليوم، الأحد عثرت عليه البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

وقال مصدر بقطاع آثار الأقصر، إن البعثة المصرية أثناء عملها في "الرديم" بمنطقة العساسيف، عثرت على كشف أثري جديد عبارة عن 7 توابيت أثرية، وآخر صغير الحجم خشبي.

وأوضح أن تلك التوابيت التي عثر عليها لم تكن متواجدة في مقابر، ولذلك لم يتم اكتشاف أصحابها حتى الآن، كما سيتم فتحها للكشف عن المومياوات التي بداخلها، من قبل لجنة مختصة.

ومن المقرر أن يصل إلى محافظة الأقصر اليوم وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، خلال الساعات المقبلة للوقوف على الاكتشاف، وبدء الأبحاث عليه للكشف عن أصحاب التوابيت.

ومنطقة العساسيف، تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة وغير المكتشفة حتى الآن، حيث تتضمن المقابر المكتشفة بها مقابر من الأسرات 18 و25 و26، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.
مومياوات العساسيف .. حكاية الكشف الأثري الجديد في الأقصر
مومياوات العساسيف .. حكاية الكشف الأثري الجديد في الأقصر
مومياوات العساسيف .. حكاية الكشف الأثري الجديد في الأقصر
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