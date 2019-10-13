أحمد عز أمام الرئيس السيسي: «البسوا المموه بيخافوا منه»

شارك أبطال فيلم «الممر» في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين بعنوان "إرادة وتحدي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وردد الفنان أحمد عز الجملة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "البسوا المموه بيخافوا منه"».



وقال الفنان أحمد عز إنه سعيد أنه شارك هذا العام في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين مع القوات المسلحة في احتفالات أكتوبر بفيلم "الممر".



وأضاف أحمد عز أن فيلم "الممر" حقق نجاحات كبيرة جدا سواء في الداخل أو الخارج، وعندما عرض في التليفزيون أظهر رسالة الجمهور، وأن الشعب والجيش المصري كيان واحد لا ينفصل أبدا.



وتابع أحمد عز: «إذا كنا أنهينا الخدمة العسكرية من بدري وامتهنا مهنة التمثيل، لكن لكل واحد من الموجودين دول لو البلد طلبته في أي وقت يعود ويرتدي الزي العسكري سيكون شرفا وفخر، خاصة أننا أيام فيلم الممر تم تدريبنا في وحدات الصاعقة والرجالة قاموا بالواجب وزيادة».