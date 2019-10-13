رسالة تحذير شديدة اللهجة من ملك البحرين لـ إيران.. اعرف السبب

وجه ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، رسالة شديدة اللهجة لإيران بسبب عدوانها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، قال فيها إن أي تهديد لحرية الملاحة في منطقة الخليج يعطل التجارة العالمية.



وأضاف العاهل البحريني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية ومربكًا لأسعار النفط كما يعد تحديًا للنظام العالمي".



وتابع: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية".