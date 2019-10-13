للسائح من الخليج.. هل فكرت بما ينتظرك في صقلية ؟

لطالما كانت مدينة صقلية ذات سحر خاص، تأسر السياح وتجذبهم إليها، وفضلا عن أنها الوجهة المفضلة لكثير من سياح العالم فهي أيضا مقصد خاص للسياح العرب الذين عبرت حضارتهم من خلالها إلى أوروبا قديما.. وحديثا أصبحوا يتوافدون عليها بشكل أكثر يدفعهم الشغف لاكتشاف معالمها.



وتعد جزيرة صقلية كبرى جزر البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع بخصوصية الموقع الجغرافي، وتحظى برصيد حضاري هائل؛ كونها المعبر الحضاري الثاني للعرب بعد الأندلس، الذي سلكته الحضارة العربية في وصولها إلى غرب أوروبا؛ خاصة بعد فتح العرب للجزيرة



وللسياح الخليجيين، يعد أنسب الأوقات لزيارة مدينة صقلية خلال الربيع والخريف، حيث تكون درجات الحرارة لطيفة وأكثر من ممتعة، وفي كثير من الأحيان حين تتزايد كثافة الوافدين من اجل السياحة الى المدينة الايطالية ذات الخصوصية والسحر، يعوض ارتفاع الحرارة خلال اشهر الصيف روعة الشواطىء الخلابة بالجزيرة.



وتاريخيا، ترك العرب في جزيرة صقلية كثير من العادات والتقاليد التي ما يزال بعضها واقعا حيا حتى الآن، وتركوا ألفاظا عربية كثيرة في اللغة الصقلية والإيطالية، ولا تزال مدن وأماكن كثيرة في الجزيرة تحمل أسماء عربية، لا سيما أسماء القلاع والمراسي والشوارع، وتبدأ أسماء القلاع بلفظ «فلتا» أي قلعة، ومنها ما أصبح اليوم مدنًا، وفي «بالرمو» الآن قصران جليلان من مباني العرب، أحدهما قصر القبة والآخر قصر العزيزة



وتعتبر أفضل الأماكن السياحية في الجزيرة، بركان «إثينا جيث» والذي يعتبر أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، وهو أيضًا واحد من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، لكن لا يعدّ عموما بالغ الخطورة، والآلاف من الناس يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بها، إذ أن التربة البركانية الخصبة في محيطه تساعد توسع الرقعه الزراعية، وانتشار الكروم والبساتين في سفوح الجبال وسهول قطانية واسعة إلى الجنوب، يشعر مرتادوها بالراحة والهدوء في رحابها.



كما أن كاتدرائية مونريالي وهي أيضًا جزء من التراث الثقافي لليونسكو ونصبًا فريدًا من العصر الروماني، وتقع في قلب الجزيرة بالقرب من مدينة بيازا أرميرينا وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتعتبر تحفة عالمية حقيقية، حيث يمكنك العثور على مجموعة رائعة من الفسيفساء الرومانية المحفوظة جيدًا.



وتعد سان فيتو لو كابو هي مدينة صغيرة تقع في الجزء الشمالي الغربي من صقلية، في واد تحيط به الجبال مع مجموعة من المناظر الساحرة، وهناك، حيث يقع بها أجمل الشواطئ في صقلية.



وتتميز المدينة بالمبانى الهندسة المعمارية الضخمة، ومزارع الكروم، والشواطئ الرميلة البيضاء المهجورة، بالاضافة إلى بعض الفنادق الرائعة مثل فندق أجروتوريسمو الهادئ والذى يتكون من منازل ريفية مرتبة حول مزرعة صقلية والذى بنى فى القرن التاسع عشر.



وتتشابه ايطاليا وخاصة مدينة صقلية في نوع الطعام المعتاد غالبا لدينا كعرب مثل الجبن المحلى، والكعك، والمربي التى تتميز بها المزارع المحلية.



وتكسو المناطق الجبلية المدينة بأكملها، وتضفي المنعطفات الجبلية على المدينة نوعا من الغموض، وتعد الساحة الرئيسية إلى جانب الكاتدرائية من أفضل الأماكن الموجودة في المدينة



