جدل حول ناشطة كردية قدمت طعام الكلاب لوزير الخارجية الأمريكي.. شاهد | ماذا حدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لناشطة كردية قدمت لرئيس الوزراء الأمريكي مايك بومبيو "طعام كلاب" وذلك على أمل أن يتعلم الأمريكيون الوفاء.



وجاء ذلك وسط اتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الأكراد، وذلك بعد قراره بسحب قواته من الحدود السورية التركية، والذي أعقبه العدوان التركي لقوات رجب طيب أردوغان على الأكراد.



إلا أن تلك المعلومة ليست دقيقة، حيث يعود المقطع إلى لقاء بومبيو برئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي.



وتقدمت صحفية إيطالية تدعى أليس مارتينيلي، وقدمت لبومبيو علبة من الجبن الإيطالي.



