الأهلي يواجه هذا الفريق استعدادا لمباراة الزمالك في الدوري.. الموعد والتوقيت

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.



