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رياضة

الأهلي يواجه هذا الفريق استعدادا لمباراة الزمالك في الدوري.. الموعد والتوقيت

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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