أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 تشهد ارتفاعا طفيفا بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف جدا بختام تعاملات اليوم، الأحد 13-10-2019، وذلك بقيمة بلغت جنيها واحدا فقط، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 676 جنيهًا، وذلك حسب "إيجيبت جولد برايس توداي".



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 676 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 773 جنيهًا بارتفاع جنيهين عن الصباح.



وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 ، 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 451 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 24,027 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,408 جنيه، بارتفاع ثمانية جنيهات عن مستهل تعاملات اليوم.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

