جريمة عنصرية هزت أمريكا.. ضابط أبيض يقتل سيدة سوداء داخل منزلها.. فيديو

في حادث عنصرى بشع أثار الراي العام الامريكي أطلق ضابط شرطة أبيض النار على سيدة سوداء فأرداها قتيلة في الحال داخل منزلها بولاية تكساس الامريكية، وذلك خلال استدعاء ضباط الشرطة لفحص الرعاية الاجتماعية الخاصة بالسيدة المقتولة.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن أتاتيانا كوكيس جيفرسون ، 28 عامًا ،قتلت فى فورت وورث على أيدي ضابط شرطة مجهول الهوية في إدارة شرطة فورت وورث صباح السبت.



تكشفت الجريمة حين لاحظ أحد جيران القتيلة أن ابواب وانوار منزل الشابة مفتوحة في حوالي الساعة 2.25 صباحًا ، ليقوم بالاتصال بخدمة الطوارئ قلقًا على جراته.



ويعتقد أن الشابة المقتولة كانت تجلس في المنزل مع ابن اخيها صاحب الـ 8 سنوات وبعد 15 دقيقة من وصول السلطات إلى مكان الحادث، سمع الجار صوت طلقة نارية وشاهد العديد من الضباط وهم يهرعون إلى منزل الضحية .



في لقطات للكاميرا التي تم إصدارها من قبل الشرطة ، شوهد الضابط وهو يتجول في محيط المنزل وينظر من خلال النوافذ داخل السكن.



بعد ثوانٍ نظر الضابط داخل نافذة مظلمة ، وأخرج مسدسه وصرخ ، "ارفع يديك! أرني يديك!' ، ثم أطلق الضابط النار على الضحية على الفور تقريبًا.