دعم سويسري لبنك مصر لتطوير المنتجات المصرفية .. صور

زار السفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، مقر بنك مصر اليوم.



وأشارت السفارة السويسرية بالقاهرة إلى أنه من خلال دعم سويسرا والتنفيذ من قبل مؤسسة التمويل الدولية، يقوم بنك مصر بتطوير المنتجات المصرفية لتناسب احتياجات سيدات الأعمال ورائدات الأعمال.



وأوضحت السفارة ان تطوير المنتجات المصرفية ببنك مصر يهدف إلى تمكين موظفي البنك من تلبية طلبات العملاء النساء، لافتة إلى أن تمكين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء يعد جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز قطاعها الخاص.



وأعربت السفارة عن سعادتها بالمشاركة في المشروع المصري الذي يهدف إلى تمكين المرأة، قائلة في نهاية بيانها" يسعد سويسرا أن تكون جزءًا من هذه الرحلة".