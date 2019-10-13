Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:31 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة لمتابعيه بشأن ضرورة الحفاظ على أخلاقيات التعامل الجيدة.

وكتب محمد الجارحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اذا فشلت في رفع أحد لمستوى اخلاقك ..فلا تدعه ينجح في انزالك لمستواه".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. مرتضى منصور يفتح النار على 10 شخصيات رياضية

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

الزمالك يتعرض لمؤامرة.. مرتضى منصور: تقدمت بـ16 بلاغا ضد الخطيب

بعد خماسية أسوان.. قرار جديد من فايلر لتجنب إرهاق لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

ترشيحاتنا

قرار عاجل بتجميد النشاط الرياضي فى نادى اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل صادمة

مفاجاة في سير قضية ضحية الغدر بالمنوفية.. تعرف عليها

سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك اليوم

صدمة لـ حسام حسن.. إصابة نجم سموحة وتأكد غيابه شهرين

رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه

محاولة أخيرة لاستعطاف الجمهور.. ريهام سعيد على باب المحكمة بسبب السمنة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

المنتخب السعودي في رام الله.. كيف رحب عباس بالأخضر لأول مرة على أرض فلسطين.. صور

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام