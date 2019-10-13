رسالة غامضة من عضو مجلس النادي الاهلي لمتابعيه

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة لمتابعيه بشأن ضرورة الحفاظ على أخلاقيات التعامل الجيدة.



وكتب محمد الجارحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اذا فشلت في رفع أحد لمستوى اخلاقك ..فلا تدعه ينجح في انزالك لمستواه".



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.



وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



