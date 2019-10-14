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مرأة

لتوفير المال .. 3 عادات يجب التوقف عنها في الحال

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
يرغب العديد من الناس في توفير الأموال، ولكن على عكس ذلك يجدون أنفسهم ينفقون الكثير من المال، دون معرفة السبب في ذلك، لكن الحقيقة هناك بعض العادات اليومية التي من شأنها إنفاق الكثير من المال دون أن نشعر، عرض موقع "bright side" بعض تلك العادات للتوقف عن ممارستها.

- تناول الطعام بالخارج :-
تناول الطعام في الخارج يصبح عادة عند البعض، ولكن كثير من الأطباق تكون غالية الثمن، لذلك سيكون من الجيد توفير تلك الأموال وطهي الطعام بالمنزل أفضل.

- شراء سلع كثيرة بالعروض :-
الشراء وقت العروض يمكن ان يوفر الكثير من المال، لكن يصبح الأمر عكس ذلك عندما تقوم بشراء اي شيء يوجد عليه عرض، لأننا نشتري أشياء نحن لسنا في الحاجة لها من الأساس .

- الاشتراك في الصالة الرياضية :-
بدلًا من ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية ، يمكنك توفير المال عن طريق ممارسة التمارين الرياضية في المنزل والاستثمار في بعض المعدات.
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