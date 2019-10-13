ضمور في العضلات.. محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة حالة شيماء في منزلها بدكرنس

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة شيماء محمد السيد التي تعاني من ضمور في العضلات بمنزلها بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس لتوفير الراحة لها وعدم إرهاقها في الانتقال.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم حتى الاطمئنان عليها، والتأكد من توفير كافة احتياجاتها والعلاج اللازم لها وعمل مختلف أنواع الفحوصات والأشعات المطلوبة.



وعلى الفور قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بتكليف مدير مستشفى دكرنس بالكشف على الحالة ومتابعتها داخل منزلها، مشددا على ضرورة استمرار متابعتها .