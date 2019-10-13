الأزمة تكمن في طهران.. أول رد من السعودية على عرض روسيا الوساطة مع إيران

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، إن مسألة الوساطة بين المملكة وإيران لا تعتبر أزمة، بل إن الأزمة تكمن في طهران نفسها.





وأضاف الجبير في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك" الروسية: "مشكلتنا ليست في الوساطة، المشكلة في إيران نفسها".





وتابع: "مشكلتنا مع إيران هي إيران نفسها، مشكلتنا مع إيران هي مهاجمة إيران لسفاراتنا واغتيال دبلوماسيينا وزرع خلايا إرهابية في بلدنا".





وأردف "مشكلتنا مع إيران هي محاولة طهران لزعزعة استقرار دول الخليج، فإيران التي تقدم صواريخ للمنظمات الإرهابية التي تستخدمها ضد المملكة العربية السعودية، هناك أكثر من 260 صاروخا إيرانيا أطلقها الحوثيون على السعودية، وأطلق المئات من الطائرات الإيرانية بدون طيار ضد السكان المدنيين".



