الحمصية والسمسمية والحنة .. كيف يحتفل أكثر من مليون زائر للسيد البدوي بمولده



كما احتوي الضريح الخاص بسيدي أحمد البدوي على عدد من القصاصات الورقيه المدون عليها أدعيه وابتهالات التصوف وأيات قرأنيه فضلا عن وجود بعض الملابس والمقتنيات وعصا خشبيه وخصلات من الشعر التي تقع داخل غرفة على مساحة 8 امتار مربعة والتى تعد مقصد لكافة الشخصيات العامة والوفود الأجنيه والدبلوماسة .



وعلي بعد مايزيد عن 100 متر مربع تقع أكثر عشرات محلات تجارية متخصصه فى بيع الحلوي والحمص وسمسيه للرواد المولد من المتصوفين حيث ترواحت أسعار ما بين "20 – 75 " جنيه للكيلو الواحد كما يتضم ضح أكثر من 500 الف طن من الحلوي لبيعه للجمهور من الملايين من المواطنين .



الحنه النوبية



كما انتشر راسمو الحنه النوبيه بساحة المسجد الأحمدي حيث التف العشرات من الأطفال أثناء لهوهم بمحيط أبواب المسجد حيث أكدت الحاجة ثناء سويلم راسمه "الحنه " أنه تمارس عادتها طوال 20 سنه من عمرها لافتا بقولها " الحمد لله ..شيخ العرب ده كبيرنا واحنا بنحب كرماته وربنا ينصر مصر وانا براعي ظروف الناس وبعمل رسم الحنه تكلفته لا تزيد على 15 جنيها لكل فتاة وطفل ".



كما توافد المئات من الأفارقه والوفود الأجنبيه لمتابعة وحضور احتفالات (المولد الأحمدي) وانتشرت حلقات التصوف ، وبشأن استعدادات المولد الأحمدي في الفترة من 11- 17/10/2019 للخروج بها على غرار العام الماضي حيث لم يحدث شيء يعكر من صفوها.



وفى ذات أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة للجهاز التنفيذي بالمحافظة كلًا في نطاقه ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة والتي تضم عدد من المناسبات الهامة تتمثل في احتفالات (المولد الأحمدي).



كما كلف المحافظ فى تعليماته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من (أرز – سكر – زيت – بوتجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة القادمة وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الإستعداد والطوارئ تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.

في إطار الاحتفال بمولد شيخ العرب السيد البدوي ، انتقل "صدي البلد " إلي "أضرحة المسجد الأحمدي والتى تحوي أضرحة بر مساجد مدينة طنطا ومحافظة الغربية، وأشهر مساجد منطقة الدلتا.بلغت مساحته بعد إعادة بنائه في القرن الرابع عشر الهجري 6300 متر منها ثلاثة أضرحة أكبرها ضريح السيد البدوي وهو الضريح الوحيد المتبقي منها الآن وللمسجد سبعة أبواب، أربعة بالجهة الغربية، وباب واحد بكل من الجهات الثلاث الأخرى، وعلى الباب القبلي لوحة تشير إلى تاريخ العمارة (1320 هـ).