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منوعات

جدة مرعوبة تشاهد كلبها الأليف يبتلعه ثعبان ضخم .. مشهد مفزع

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اضطرت جدة تايوانية إلى مشاهدة كلبها وهو يبتلع من قبل ثعبان بطول 16 قدم أمام أعينها في مشهد مرعب.

وبدء هذا الحادث المرعب عندما رأت نعيم بونكيرد ذات الـ 70 عامًا ، الثعبان الضخم و هو يخنق كلبها الأليف ، خارج منزلها في براشواب خيري خان ، جنوب تايلاند ، يوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وبعد رؤيتها لهذا الموقف لم تكن قادرة على فعل شيء تجاه الثعبان المميت، لتقدم في الاتصال على الفور بصائدي الثعابين ولكن عندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الكلب ابتلع ومات من قبل الثعبان.

وقادم الصيادين على سحب الثعبان إلى الأسفل لإخراج الكلب من امعائه، بينما كانت تشهد الجدة الأمر في رعب.

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