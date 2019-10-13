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أخبار البلد

بالتعاون مع منظمة أكساد.. بحوث الصحراء يعقد دورة تدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي الغربي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ينظم مركز بحوث الصحراء على مدار أربعة أيام الدورة التدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي الغربي لمشروع التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي حوض القصابة باجوش وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

يشارك بالحضور الدكتور محمد دراز مدير المشروع والدكتور سيد خليفه مدير مكتب المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد والدكتور محمد البرقاوي خبير الموارد المائية بمكتب اكساد والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية نائب عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح واستاتذة مركز بحوث الصحراء وعدد كبير من مهندسي مدير الزراعة وكلية الزراعة وأخصائي المدارس الثانوية الزراعية بمطروح.


أكد الدكتور سيد خليفه مدير مكتب المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد أن الدورة تسعي إلي تدريب مدرسين المدرسة الثانوية الزراعية بفوكة ومهندسي مديرية الزراعة بمطروح وذلك لتدريب طلاب مدارس الفنية الزراعية على مقتنيات مصادر حصاد مياه الأمطار.

وأشار خليفه أن محافظة مطروح بها عدد اثنين مدرسة ثانوية زراعية بفوكة والاخري التي تم إنشاتها الحكومة المصرية هي المدرسة الاولى فى مصر التي تطبق تقنيات الحديثة لمصادر حصاد مياه الأمطار.

أوضح مدير مكتب اكساد بالقاهرة أن المدرسة سوف توفر الفنيين لعملية صيانة وانشاء مقتنيات حصاد مياه الأمطار.حيث أن مياه الأمطار هي أحد المصادر الرئيسية لعملية التنمية المستدامة بمطروح والتي تستخدم لشرب الإنسان والحيوان وكذلك تستخدم في عملية الري التكميلي لبعض الزراعات المطرية.
بالتعاون مع منظمة أكساد.. بحوث الصحراء يعقد دورة تدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي الغربي
بالتعاون مع منظمة أكساد.. بحوث الصحراء يعقد دورة تدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي الغربي
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