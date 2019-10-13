إفريقيا تحرج السامبا.. تاريخ برازيلي متواضع أمام كبار القارة السمراء

نجح كبار منتخبات إفريقيا فى إحراج البرازيل صاحبة الصيت الذائع فى عالم كرة القدم عبر تاريخ الساحرة المستديرة خلال المواجهات على المستوى الرسمي ونظيرتها الودية.



السامبا البرازيلية من خلال كوكبة من نجومها سقطت فى فخ فرق القارة السمراء واتسمت المواجهات على المستطيل الأخضر بينها بالندية والقوة وفرض الأفارقة أسلوب التكتيك الخاص بهم الذى نجح فى تحجيم القدرات المهارية والفردية ومجابهة السرعة التى يتميز بها عناصر منتخب البرازيل.



صدى البلد يستعرض مباريات سقط خلالها المنتخب البرازيلي فى فخ الإحراج أمام كبار المنتخبات بالقارة السمراء.



خسارة بشرف للفراعنة الكبار



تلقى منتخب مصر الوطني بطل افريقيا بصعوبة 4 - 3 أمام البرازيل حامل اللقب فى عام 2009 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس القارات التي استضافتها جنوب إفريقيا استعدادا لمونديال 2010.



وقدم الفراعنة تحت قيادة المعلم حسن شحاتة أداءا راقيا ونجحوا في تحويل تأخرهم بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل 3 - 3 أمام المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم قبل ان يسجل كاكا هدف الفوز مع الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء وكان المنتخب المصري في طريقه لتحقيق تعادل تاريخي مع نجوم السامبا، ولكن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الإنجليزي هاورد ويب لصالح الفريق البرازيلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة حرمت الفراعنة من تحقيق الحلم.



تقدم نجوم السامبا في أول خمس دقائق عن طريق ريكاردو كاكا بعدما اخترق الدفاع المصري، وسدد أرضية على يسار عصام الحضري وبعدها بأربع دقائق فقط نجح المنتخب المصري في التعديل عن طريق محمد زيدان عندما ارتقى لكرة من زميله محمد أبو تريكة العرضية، ووضعها على يسار الحارس البرازيلي جوليو سيزار وبعدها بثلاث دقائق فقط نجح البرازيلي لويس فابيانو في إضافة الهدف الثاني من رأسية وأضاف جوان الهدف الثالث في الدقيقة 36 من ضربة رأس أيضا.



وعلى عكس الشوط الأول، نزل المنتخب المصري الشوط الثاني مهاجما ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 53 من تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء بقدم محمد شوقي وبعدها مباشرة، مرر أبو تريكة افضل لاعبي المنتخب في اللقاء تمريرة رائعة لزيدان داخل منطقة الجزاء سدد بقدمه اليسرى قوية في شباك سيزار مسجلا هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 56.



وشهدت الدقيقة 89 ضربة جزاء صحيحة للمنتخب البرازيلي بعد ان تصدى المدافع البديل احمد المحمدي لتصويبة كاكا بيده ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه وتصدى كاكا لضربة الجزاء واسكنها الزاوية اليمنى لعصام الحضري الذي حاول متابعة الكرة لكن سرعة الكرة وقوتها كانت كفيلة ان تسجل الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي.



جنوب إفريقيا تقتنص نقطة من أصحاب الأرض



صمد منتخب جنوب أفريقيا ليخطف نقطة ثمينة من منتخب البرازيل صاحب الأرض بعد تعادل المنتخبين سلبا ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأوليمبية ريو 2016.



ونجح منتخب البافانا بافانا في الصمود بعشرة لاعبين ليتقاسم مع نيمار ورفاقه نقطة من المواجهة التي انتهت بيضاء وهي نفس النتيجة التي شهدتها المباراة الأخرى في المجموعة بين العراق والدنمارك.



السنغال تفرض التعادل على السليساو

انتهت احداث مباراة منتخب البرازيل الملقب بـ السليساو مع منافسه السنغال بالتعادل 1-1 والتي أقيمت في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية.



جاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بينما تعادل السنغال عن طريق ساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.



البرازيل تتعادل مع نسور نيجيريا



حسم التعادل الإيجابي مباراة نيجبريا والبرازيل الودية، التي أقيمت بينهما، ضمن استعدادات المنتخبين، لخوض تصفيات كأس العالم 2020.



تقدم منتخب نيجيريا عن طريق جو أريبو في الدقيقة 35، بينما أدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



وعند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، اشتكى نيمار من آلام في العضلة الخلفية اليسرى، وغادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

