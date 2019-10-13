ننتظر الرد بقوة .. الفيلسوف يوجه رسالة مؤثرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

وجه ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة جينيراسيون السنغالي يوم 24 اكتوبر المقبل في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا



وكتب ايمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " المدير الفني لفريق جينراسيون السنغالي .. ديجيبي فال ..بيتكلم كتير عن سهوله فوز فريقه علي الزمالك هنا في القاهره يوم 24 ..



وأضاف ايمن يونس : "الكلام موجه للاعبي الزمالك الرجاله....ننتظر منكم الرد في الملعب والفوز بجداره... "



ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب السلام

