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رياضة

إصرار من الاتحاد الإسباني لإقامة السوبر على الأراضي السعودية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت إذاعة تقارير إسبانية اليوم عن إصرار لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على لعب بطولة السوبر الإسباني على الأراضي السعودية هذا الموسم.

ويريد الاتحاد الإسباني إقامة بطولة السوبر في المملكة خلال بداية عام 2020، خصوصًا مع مشاركة أربعة فرق لأول مرة مع إمكانية لعب الكلاسيكو في النهائي بين برشلونة وريال مدريد.

ولا يزال الوضع غامضًا بخصوص الإعلان الرسمي عن القرار النهائي، لكنه سيكون مع نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن موعد مباراة نصف النهائي الأول تحدد يوم 8 يناير من عام 2020، على أن تقام مباراة نصف النهائي الثاني يوم 9 يناير، والمباراة النهائية يوم 12 من شهر يناير.
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