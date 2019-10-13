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"أرامكو" السعودية تستعيد مجدها.. رفع مستوى المحتوى المحلي للطاقة إلى 90%؜.. ‪ وتطوير مدينة الملك سلمان لتحقيق دخل سنوى 22 مليار ريال‬

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:20 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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نادر سمير
أرامكو تطلق برنامج توطين شامل 

تمر السعودية في مرحلة انتقالية تتسم بتحولات كبيرة، تتطلب مضاعفة جهود كافة القطاعات لجني ثمار "رؤية المملكة 2030" الطموحة، والتي تجسد بوضوح خطوات العمل المطلوب لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع لا يخضع لتقلبات السوق.

برنامج شامل

وأكد المهندس محمد الشمرى نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في شركة أرامكو السعودية، خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" اليوم في الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام، أن أرامكو قامت بإطلاق برنامج توطين شامل سعيًا منها لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، لتصل الى 90% بحلول عام 2020م.

الناتج القومي

وأضاف أن زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، لإجمال الناتج القومي للمملكة، مما سيمكنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة.

كما أوضح أن أرامكو السعودية تعمل حاليًا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد عن "50 كيلومتر مربع"، ومن المتوقع أن تستقطب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى "22 مليار ريال" للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدًا أنها ستساعد على توطين أكثر من "22" منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة.

الذكاء الاصطناعى

‫وأضاف المهندس الشمري : "نقوم حاليًا باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات.‬

‫وأشار إلى ضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.‬

‫كما أوضح أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو أحد أهم الأفكار الأساسية لتحقيق "رؤية المملكة 2030".‬
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