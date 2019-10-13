Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بشرة خير.. روسيا اليوم: مصر ستصبح أضخم سابع اقتصاد في العالم عام 2030

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:56 م
مصر ستصبح أضخم سابع
مصر ستصبح أضخم سابع اقتصاد في العالم
Advertisements
مايكل عياد
نشر موقع "روسيا اليوم"، إنفوجراف عن أضخم اقتصادات العالم خلال 10 سنوات، وفق تقرير اقتصادي توقع حدوث تغير مرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم على أساس الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتعادل القوة الشرائية. 

وأظهر التقرير أن الصين ستتصدر خريطة أضخم الاقتصادات العالمية بنسبة نمو تبلغ 177%.

وبحسب إنفوجراف "روسيا اليوم"، احتلت مصر المركز السابع عالميًا ضمن أضخم الاقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، بنسبة نمو للاقتصاد المصري تبلغ 583%، بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 تريليون دولار.

من الملفت للنظر أن القائمة تحتوي على 3 دول إسلامية، هي جمهورية مصر العربية وتركيا وإندونيسيا، في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لن تتجاوز 60% وفق التوقعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كارثة.. الإفراط في تناول هذه الفاكهة يسبب مشاكل في القلب

رضا عبدالعال: مباراة الأهلى المحطة الأخيرة لـ ميتشو مع الزمالك

حكم إزالة المرأة لـ شعر الوجه والجسم أثناء الصوم

بعد زفاف ابنته.. تعرف على عدد زوجات مصطفى فهمي

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟