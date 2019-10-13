بشرة خير.. روسيا اليوم: مصر ستصبح أضخم سابع اقتصاد في العالم عام 2030

نشر موقع "روسيا اليوم"، إنفوجراف عن أضخم اقتصادات العالم خلال 10 سنوات، وفق تقرير اقتصادي توقع حدوث تغير مرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم على أساس الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتعادل القوة الشرائية.



وأظهر التقرير أن الصين ستتصدر خريطة أضخم الاقتصادات العالمية بنسبة نمو تبلغ 177%.



وبحسب إنفوجراف "روسيا اليوم"، احتلت مصر المركز السابع عالميًا ضمن أضخم الاقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، بنسبة نمو للاقتصاد المصري تبلغ 583%، بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 تريليون دولار.



من الملفت للنظر أن القائمة تحتوي على 3 دول إسلامية، هي جمهورية مصر العربية وتركيا وإندونيسيا، في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لن تتجاوز 60% وفق التوقعات.



