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رياضة

حسن المستكاوي يعلق على أداء نجم الزمالك ويؤكد: من الصعب الحكم على حسام البدري .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:46 م
حسام البدرى مدرب
حسام البدرى مدرب منتخب مصر
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ياسمين تيسير
أكد حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي أنه من الصعب الحكم على حسام البدري المدير الفني للمنتخب من مباراة الفراعنه الودية غدا أمام بتسوانا مشددا ان البدري بحاجة للكثير من الوقت حتى يقدم منتخب جيد

وأضاف حسن المستكاوي في تصريحات لقناة تايم سبورت أن المنتخب يعاني منذ فترة طويلة من سوء الأداء على الرغم من تحقيق نتائج جيدة مؤكدا ان لاعبي المنتخب بحاجة للشعور بالثقة وهو ما سيتحقق بمواجهة منتخب متواضع مثل بتسوانا عكس مواجهة البرازيل التي كانت ستكون اسوء بداية للبدري

و اعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن إمكانية مواجهة البرازيل خلال معسكر المنتخب الحالي و لكن تم الاستقرار على منتخل بتسوانا

وتابع حسن المستكاوي أن المنتخب يخوض مباريات منذ فترة طويله بـ 15 او 16 لاعب فقط لذلك فالبدري امامه مهمه كبير لتجربه عدد كبير من اللاعبين للوقوف على التشكيل الأساسي للمنتخب

اما بشأن مصطفي محمد نجم الزمالك و المنتخب فأكد أنه للاعب مميز للغاية و لديه قرار داخل الملعب و يلعب بثقه و ثبات
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