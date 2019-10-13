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تعليم

الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:28 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
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همت الحسينى
زار الداعية الحبيب على زين العابدين الجفرى من كبار علماء اليمن، مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة لزيارة الأطفال المرضى والدعاء بالشفاء العاجل لهم.

جاء ذلك على هامش زيارته لجامعة المنصورة خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة المنصورة عقد بقاعة المؤتمرات بادارة الجامعة ورفقه خلال الزيارة كلا من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، العقيد أ.ح تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظ الدقهلية، المقدم أحمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة .

وأشاد الداعية الحبيب على الجفرى بالمستوى المتميز لتجهيزات مستشفى الأطفال هذا الصرح الطبى الذى يعالج الأطفال بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا كما أشاد بالمنظومة الطبية للمستشفى وجهود الأطباء وكل من يبذل جهدا في سبيل شفاء طفل مريض تكتب له حسنات وأجر عظيم عند الله تعالى.

كما أشار الى الرسالة الطبية الجليلة التى تقدمها جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية ودورها في انقاذ حياة الألاف بل الملايين كل عام وعظم هذا الدور عند الله تعالى " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "
وقام خلال الزيارة بالدعاء للأطفال بالشفاء العاجل والراحة لقلوب امهاتهم وأبائهم كما دعا الجميع بضرورة دعم هذه الصروح الطبية العظيمة التى تعمل من أجل انقاذ النفس البشرية وانقاذ حياة الأطفال.
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
الحبيب علي الجفري فى زيارة لمستشفى أطفال جامعة المنصورة
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