ابطال هزموا التنمر.. فريق الأقزام يتحدى ويشارك فى المحافل الدولية..فيديو

أصبحت ظاهرة التنمر مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا حتى صار الأمر متداولا وعاديا للسواد الأعظم في مجتمعاتنا العربية وبات التنمر ببعض الفئات في المجتمع أمرا غاية في القبح والسخف.



ويعد قصار القامة او الذين يطلق عليهم مصطلح "الأقزام" أحد ضحايا ظاهرة التنمر حيث يعيش الأقزام في حالة من الألم النفسي الشديد ويواجهون الواقع المؤلم بسبب نظرات السخرية والشفقة والتي تظهرها كثير من الإعلانات والمسلسلات والأفلام والتي تحصر ما يقدمه الأقزام في دور المهرج فقط.



ويبدو أن المثل القائل "من رحم المعاناة تولد الموهبة"، ينطبق على فريق النجوم لكرة القدم من قصار القامة والذين أثبتوا تفوقهم ونجاحهم فى تغيير الصورة السلبية لهم فى المجتمع.



وتأكيدا على قدرات أصحاب الهمم على النجاح وتحقيق المعجزات وأنهم اضافة للمجتمع لا عبء عليه يقول علي شعبان مؤسس فريق النجوم لقصار القامة ان منتخب الأقزام ليس أقل قدرة ومهارة من المنتخب المصري لكرة القدم حيث تلقى الفريق دعوة من نظيره المغربي للمشاركة في بطولة ودية تنطلق في شهر نوفمبر المقبل كما تلقى أيضا دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي تنطلق عام 2020.



وأضاف شعبان أنه يتمنى الحصول على موافقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الملف المقدم إليه من أجل إشهار الاتحاد المصري لقصار القامة حتى يتمكن الفريق من المشاركة في المحافل الدولية باسم مصر.