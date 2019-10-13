ننشر أسماء المكرمين من الرواد والأساتذة في اليوبيل الذهبي بعلوم طنطا

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي من اهم اهتمامات الدولة، موضحًا أن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي الواقع تحديات تكنولوجية وعلمية.



وأعلن رئيس الجامعة خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية العلوم ، عن دعمه المطلق والغير محدود للبحث العلمي بالجامعة وخاصه لكلية العلوم موضحًا أن الابحاث العلمية المنشورة لجامعة طنطا في الدوريات العلمية ساهمت في إحداث قفزة كبيرة في التصنيف الدولي للجامعة.



وفي نهاية الحفل، كرم رئيس جامعة طنطا، الدكتور فؤاد خلفيه هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتورة هالة احمد فؤاد رئيس جامعة طنطا الأسبق ، والدكتور معوض محمد الخولي رئيس لجنة القطاع للعلوم الاساسية ورئيس جامعة المنوفية السابق ، والدكتور محمد السيد عثمان امين لجنة القطاع للعلوم الأساسية، والدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بجمهورية مصر العربية ، والدكتور محمود محمد صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي، والدكتور محمود هاشم عبدالقادر رئيس الجامعة الأوربية ورئيس الجامعة الالمانية السابق، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.



كما رئيس سبع، الدكتور ماجد عبدالتواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ، واسم "المرحوم" دكتور محمد كمال العقاد رئيس جامعة طنطا الأسبق واول عميد ومؤسس كلية العلوم ، واسم "المرحوم" دكتور رأفت مصطفي عيسي رئيس جامعة طنطا وعميد الكلية الأسبق واحد مؤسسي كلية العلوم ، واسم "المرحوم" دكتور عزيز محفوظ كفافي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق وعميد ووكيل كلية العلوم الأسبق ومن اوائل المعيدين خريجي الكلية بالجامعة ، والدكتور مصطفي محمد الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكيل وعميد علوم طنطا الأسبق والمستشار الثقافي بدولتي اليمن واوزبكستان، واسم "المرحوم" الدكتور محمد وجدي السواح عميد الكلية الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم النبات ومن مؤسسي الكلية ، واسم " المرحوم " الدكتور احمد محمد قلقيله عميد الكلية الأسبق ومن مؤسسي الكلية والاستاذ المتفرغ بقسم علم الحيوان الأسبق.



كما تم تكريم، اسم " المرحوم " الدكتور عبدالحميد محمد نوير عميد كلية العلوم وكلية التربية النوعية بطنطا الأسبق والاستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ، واسم " المرحوم " الدكتور مصطفي احمد السيد والدكتور محمد المتولي غنيم ، واسم " المرحوم " محمد عزت عبدالمنصف ، واسم " المرحوم " دكتور عبدالمحسن العبادي ، واسم " المرحوم " محمد علوي عبدالحميد ، واسم " المرحوم " جلال الدين علي محمد حسن والدكتوره مرفيت انور منصور ، والدكتور محمد عبدالعزيز البرعي ، والدكتور محمد فؤاد غنيم ، والدكتور احمد اسماعيل عكيلة ، والدكتور جاد بسيوني الحفناوي ، والدكتور جاب الله عبدالستار ، والدكتور محمود طه حسنين ، واسم " المرحوم " الدكتور فتحي محمد العشري ، واسم المرحوم مختار محمد القرش والدكتور محمد اسماعيل عبدالعاطي ، واسم المرحومه الدكتورة بهية عبدالسلام عبدالغفار ، والدكتورة نعمه زكريا درويش ، والدكتور عبدالنعيم الاسيوطي ، والدكتوره احلام السيد ابو شافعي ، والدكتور عادل ابراهيم سليم ، والدكتور سمير محمد علي ، واسم المرحوم دكتور محمد علي احمد عيسي ، واسم المرحوم الدكتور عبدالفتاح ابراهيم الشوره ، والدكتورة سهام بيومي سالم.



وكرمت جامعة ططا، الدكتور سعد الدين ابراهيم ابو العنين ، والدكتورة نبيله علي شرف ، والدكتورة سناء محمد سعيد العصار ، والدكتور حسنين محمد اللباني ، والدكتورة صفاء الدين حسن ، والدكتور محمد العوضي ، والدكتور محمد الشوربجي ، والدكتور عبدالفتاح بدر والدكتور محمد حجازي ، والدكتور فؤاد الرفاعي ، والدكتور سعيد الشرقاوي ، واسم المرحوم الدكتور محمد غباشي واسم المرحوم الدكتور احمد محفوظ ، والدكتور صالح صالح ، والدكتور خالد عمر والدكتورة دلال حميدة ، والدكتورة سلوي سعد ، والدكتور الزيني عبيد واسم المرحوم محمد المرسي ، والدكتور محمد ابو العزم ، والدكتورة بثينه طه ، والدكتور عاطف ابو شادي ، واسم المرحوم الدكتور محمد حمود ، والدكتور كمال شلتوت والدكتور ابراهيم الشوربجي ، والدكتور فايز شكر ، والدكتور محمد حسن ، والدكتور احمد الششتاوى ، والاستاذ نبيل احمد قطيط ، واسم المرحوم ابراهيم مرعي ، والأستاذ ابراهيم شكر ، والسيد كشك.