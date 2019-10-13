محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بكلٍ من كوبري السنترال وكوبري الشيخ سالم بوسط مدينة الفيوم، للوقوف على حجم الأعمال التى تم تنفيذها والتأكيد على سرعة استكمال باقى الأعمال فى المواعيد المحددة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.





قام محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المطلوبة، وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال الفترة الزمنية المقررة، وأصدر تكليفات لمسئولي الاتصالات بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط اللازمة حتى يتم تشغيل الكوبري ليقدم خدماته للمواطنين.





كما قام محافظ الفيوم، بتفقد أعمال التطوير والتجميل التى يجري تنفيذها بكوبري الشيخ سالم، وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقتٍ ممكن.



