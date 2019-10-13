Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:56 م
محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية بكوبري السنترال والشيخ
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بكلٍ من كوبري السنترال وكوبري الشيخ سالم بوسط مدينة الفيوم، للوقوف على حجم الأعمال التى تم تنفيذها والتأكيد على سرعة استكمال باقى الأعمال فى المواعيد المحددة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

قام محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المطلوبة، وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال الفترة الزمنية المقررة، وأصدر تكليفات لمسئولي الاتصالات بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط اللازمة حتى يتم تشغيل الكوبري ليقدم خدماته للمواطنين.

كما قام محافظ الفيوم، بتفقد أعمال التطوير والتجميل التى يجري تنفيذها بكوبري الشيخ سالم، وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقتٍ ممكن.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية ومراعاة الشكل الجمالي والبيئي والحضاري فى التنفيذ، موضحًا أنه سيتم افتتاح أعمال التطوير خلال أيام.
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري السنترال والشيخ سالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: مباراة الأهلى المحطة الأخيرة لـ ميتشو مع الزمالك

قرقاش يشن هجوما لاذعا على 4 دول عربية بسبب تركيا

حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد.. وكيف ترد عليه

أمير توفيق يكشف سر اختيار الخطيب له بـ منصب مدير التعاقدات.. فيديو

قرار عاجل بتجميد النشاط الرياضي فى نادى اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل صادمة

شبعان دلع.. دينا فؤاد تهنئ محمد عز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟