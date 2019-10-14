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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم استكمال تركيب محولات كهربائية للري بالبحيرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
ري الاراضي الزراعية
ري الاراضي الزراعية
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حسن رضوان
قال محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن استكمال تركيب محولات الكهرباء الخاصة بري المحاصيل الزراعية محافظة البحيرة.

وأضاف "شعلان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفلاح يقوم بزراعة الأرض الخاصة به ولكن يحتاج إلى محولات الكهرباء لري الأراضي الزراعية التي يقوم بزراعتها، لافتًا إلى أنه يقوم باستخدام المواتير التي تعتمد على الغاز والسولار في الري التي تكون عبء مادي وبدني وذلك غير مقبول.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن اعتماده على هذه المواتير يقلل من الهمة والجهد الذي يقوم به بالإضافة إلى أنه يهدر وقت كبير في ري الأراضي الزراعية وذلك يجعله غير قادر على زراعة كمية أكبر من الأراضي الزراعية.

وأكد النائب على أنه قدم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزارة الزراعة والري لتحقيق في هذا الأمر وتقديم حلول جزئية تصب في مصلحة الفلاح المصري.
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