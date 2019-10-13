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رياضة

رضا عبد العال عن مستوى فايلر الأهلي: لم تظهر بصماته بعد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:31 م
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي
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يسرى غازى
أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لم تظهر بصماته حتى الآن.

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": رغم الفوز المتتالي الذى حققه الشياطين الحمر فى الدورى المحلي والسوبر وسبقه دورى أبطال إفريقيا إلا أن بصماته لم تظهر بعد من النواحي الفنية والتكتيكية داخل المستطيل الأخضر.

لفت إلى أن تألق فريق الأهلي فى الوقت الراهن نتاج مجهودات اللاعبين داخل الملعب وتألق العناصر من الخبرة فى تنفيذ النواحي الهجومية أمام المنافسين على المستوى المحلي والإفريقي.

أضاف: يحسب فقط للسويسرى فايلر أنه يتبع سياسة التدوير للاعبين وخلق حالة من التنافس بين اللاعبين من أجل حجز مركز فى صفوف الشياطين الحمر خلال المباريات، مشيرا إلى أن مدرب الأهلي استبعد النيجيرى آجاي فى المباراة التالية للقاء السوبر رغم تألقه أمام نادي الزمالك وكذلك حسين الشحات.
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