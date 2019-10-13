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أخبار البلد

رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية.. قائلا "إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا".

وأضاف السيسي، في كلمته أثناء فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة اليوم، الأحد، "إن مصر دولة محورية في محيط مضطرب فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في إسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب".

وتابع : "إن شعب مصر لم يتغير وقادر على مواصلة التضحية من أجل وطنه ، نحن نمضي في طريقنا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية"..لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدولة تدرك شدة ما يتحمله المصريون من مصاعب اقتصادية.

وحملت كلمات الرئيس السيسى العديد من الرسائل لجموع الشعب المصرى ، نشرتها الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » ، وجاءت كالتالى :
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
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