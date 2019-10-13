للرجال فوق الـ 60.. مهددون بالإصابة بمرض خطير

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكرى بجامعة القاهرة أن تمدد الشريان الأورطي ( الشريان الابهر) في البطن يعتبر من الأمراض الشائعة خاصة في الرجال فوق الستون عاما، و يصيب هذا المرض حوالي ٥٪ من الرجال و ٢٪ من النساء في هذا العمر ، ويطلق على هذا المرض القاتل الصامت ، حيث لا يوجد أي أعراض لهذا المرض في أغلب الأحيان، إلى أن يحدث انفجار للتمدد، فتكون الوفاة المفاجئة في 80.٪ من الحالات وتنجح فقط ٢٠٪ من الحالات في الوصول للمستشفى.



وقال الدكتور وليد الدالى إن عدم إلمام الناس بهذا المرض يجعل التشخيص صعب في حالات كثيرة للوقاية من تمدد الشريان الأورطي وينصح كل من تعدي ٦٠ عاما خاصة الرجال بعمل فحص بالموجات الصوتية لاستبيان حجم الشريان الأورطي، وذلك كل ٥ سنوات.





وأضاف الدكتور وليد الدالى أنه يتم تشخيص تمدد الشريان الأورطي عن طريق عمل أشعة مقطعية بالصبغة و يجب أن يكون المسافة بين المقاطع ٠،٥ مل، و في حالة وجود تمدد قطره أكثر من ٥ سم، وجب تركيب الدعامة.





وأكد الدكتور وليد الدالى أن دعامات الشريان الأورطي هي دعامة مغطاة بمادة بولي تترا فلورو إثلين، و يكون هناك خطافات معدنية لتثبيت الدعامة في جدار الشريان، يمكن تركيب الدعامة في حوالي ٧٥٪ من حالات التمدد، و يعتمد هذا القرار علي عوامل كثيرة.



وأشار الدالى قبل تركيب دعامات تمدد الشريان الأورطي، يجب دراسة الحالة جيدا، ويتم التخطيط الجيد للحالة عن طريق استخدام سوفت وير معين، ويتم إدخال الأشعة المقطعية علي السوفت وير المخصص لذلك، ويقوم الجراح المتخصص بنفسه بعمل القياسات اللازمة، واختيار الدعامة المناسبة.