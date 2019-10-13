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أخبار البلد

فتح الاشتراك بدورة اتحاد الصحفيين الأفارقة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، ان اللجنة قررت فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين المصرية، والتي تعقد من الفترة 2-21 نوفمبر القادم بمشاركة 25 دولة إفريقية.

وأوضح "عبدالرحيم"، فى تصريحات له انه من شروط المشاركة في الدور: (اجادة اللغة الفرنسية أو الانجليزية، لم يسبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة، والا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة)، مشيرًا إلى ان التقديم سيكون لدى مركز المعلومات بالنقابة في موعد اقصاه الثلاثاء القادم 15 اكتوبر الجاري، وتجرى قرعة علنية لإختيار المشاركين، وعددهم 6 زملاء، بالإضافة إلى 3 إحتياطي مشيرا إلى أن هذا التنسيق يتم للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن النقابة سوف تستضيف جميع المشاركين، مع تقديم دورات تدريبية اضافية لهم عن تاريخ نقابة الصحفيين المصرية، هذا فضلًا عن عقد لقاء مع النقيب وأعضاء المجلس.


وشدد على ان هذا هو الدور الطبيعي الذي من المفترض أن تلعبه النقابة المصرية خاصة وأن مصر هي من أسست اتحاد الصحفيين الافارقة.
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