Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:28 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك السولية في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.

وأصبح السولية جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة قبل السوبر.. رامي ربيعة جاهز للمشاركة في التدريبات

برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي

عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

هل يشارك عمرو السولية في مباراة الأهلي والزمالك.. فايلر ينتظر

ترشيحاتنا

خطاب جديد من اتحاد الكرة لـ الكاف بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون .. تفاصيل

الأهلي يواجه هذا الفريق استعدادا لمباراة الزمالك في الدوري.. الموعد والتوقيت

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

ضحية الشهامة بالمنوفية.. تفاصيل جديدة في صالح القاتل.. أقوال أم الفتاة وحقيقة التصالح بـ مليون جنيه

رسالة تحذير شديدة اللهجة من ملك البحرين لـ إيران.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

المنتخب السعودي في رام الله.. كيف رحب عباس بالأخضر لأول مرة على أرض فلسطين.. صور