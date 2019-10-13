بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وشارك السولية في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.



وأصبح السولية جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

