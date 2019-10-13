إحالة الإرهابي الليبي للمفتي.. محطات القضية.. المسماري قاد عملية مذبحة الواحات فى أكتوبر 2017.. و16 شهيدا من الشرطة فى الحادث

أحداث مذبحة الواحات:

- إحالة المتهم الرئيسي الليبي عبد الرحيم المسماري للمفتى - 3 نوفمبر الحكم على باقي المتهمين - التحقيقات: المتهم الرئيسى فى الحادث تدرب وعمل تحت قيادة إرهابى مصرى متوفى









قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.





وحددت جلسة 3 نوفمبر للحكم على 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 شهيد من قوات الأمن، وأصيب 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.





بداية الحادث

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم.





والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية).





وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.





التحقيقات

المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية هو القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.





التهم الموجهة

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.





اعترافات الإرهابي الليبي

وجاء في الاعترافات أنه يوم الحادث بدأ بصلاة الفجر ثم عادت المجموعة بأكملها للنوم، واستيقظنا على الفطار فى تمام الساعة 10.30 صباحا، وظللنا متواجدين حتى أذان الظهر وتأخرنا فى الصلاة، وكان فيه أخ دوره هو الرباط "الحراسة" يدعى حكيم، وكان مكان تمركزه أعلى التبة على ارتفاع 200 متر حتى لاحظ دخول عربات الأمن باتجاه المعسكر وكانوا عبارة عن 3 مدرعات فى المقدمة وخلفها 5 عربات دفع رباعي، وكانوا على مسافة أقل من كيلو يتحركون بكل بطء نظرا لطبيعة المكان.





أخطر حكيم حينها الشيخ حاتم بما يحدث، وأمرنا الأخير بجمع وتجهيز السلاح من السيارات وخرجنا للصعود على التبة، وكل فرد يحمل بندقية آلية وقنابل F وأربي جى مع عاصم وبوكة، كما قام حذيفة برصد العربات ووقفنا على عددهم، وكنا منبطحين على التبة مش واضحين للقوات، فأمرنا الشيخ حاتم إننا نوزع نفسنا على التبة بحيث نكون كاشفين كل الجهات، ووجهنا ألا نتعامل إلا لما يقربوا، وأول ما قربوا مننا الشيخ حاتم ضرب أول طلقة ناحيتهم وكان بمثابة الإذن بالاشتباك.





مكان العناصر الإرهابية

دخلت أول مدرعتين فى الطريق الفاصل بين الجبلين، عاصم طلع سلاح الآر بى جى وضرب على أول مدرعة وكان على يمينها مدرعة تانية انسحبت للخلف والمدرعة الأولى وقفت بعد ما اتضربت بطلقة الآر بي جي اللى دخلت فى باب السواق ومات، وكان مالك ماسك المتعدد وبيضرب على المدرعة اللى اتعطلت، واستمر الاشتباك بينا وبين الأمن فى المحور الأساسى مع المدرعة الثانية والثالثة وعلى بعد حوالى 15 مترا تقريبا كان جميع أفراد الشرطة واخدين العربيات ساتر ليهم وبيتعاملوا من خلفها.





كردون حول الجنود

كانت هناك مدرعة عملت كردون حول الجنود وعملت ساتر ليهم وكانت تدور حواليهم، وفى نفس الوقت تضرب علينا من سلاحها، والأفراد اللى فى الأرض بتضرب بالآلى والمدرعة الأخرى راحت ناحية المدرعة الأولى اللى اتضربت بالآر بى جى، وأخلت المصابين اللى فيها، فى اللحظة دى بوكة مسك الآر بى جى اللى معاه وضرب ناحية المدرعات لأن القذيفة كانت بعيدة عنهم، وكل ده واحنا مستمرين فى الإطلاق على الأمن بالآلى ومالك بيضرب بالمتعدد وحكيم ماسك بندقية FN بيقنص بيها الأفراد، بعد كده الشيخ حاتم قالنا محدش يضرب بالآلى فى المدرعات وطلب من بوكة الآر بى جى اللى معاه، حب يضرب أول قذيفة مطلعتش لأنها كانت بايظة تقريبا، حط واحدة تانية وأطلقها باتجاه واحدة من المدرعات من على مسافة 150 مترا وارتفاع 6 أمتار، ولم تصب المدرعة لكنها جت فى التبة اللى قدام مكان تمركزنا وانفجرت القذيفة فى التبة الجبلية، وزى ما يكون الأفراد اللى فى المدرعة حسوا بيها فرجعوا للخلف.





فى اللحظة دي نزل مالك من على التبة علشان ياخد المدرعة اللى عطلت بالآر بى جى ويتعامل بالسلاح بتاعها ضد أفراد الأمن اللى كانوا متوحدين خلف العربيات وأسفلها كساتر، وأول ما مالك نزل من التبة خد طلقة على الحاجب الأيمن زى ما يكون فى قناصة أسفل العربيات ومات، وأول واحد أصيب كان عاصم بعد ما ضرب المدرعة بالآر بى جى وأصيب بطلقة فى الفخذ الأيمن خرجت من بطنه، وهو كان واقف أعلى التبة والطلقة جاتله عمودية من أسفل لأعلى، واستمر الاشتباك مع المدرعات لمدة نص ساعة تقريبا قبل رجوعها للخلف من المنطقة الجبلية، وبعد كده الاشتباك هدى خالص، ساعتها أمر الشيخ حاتم بوكة وعمر إنهم ينزلوا من الجهة الشمالية الشرقية للتبة ويلتفوا من ناحية الجنوب مكان التبة المقابلة لينا ليصبحوا على الجانب الأيمن من القوات وبالقرب منهم، واشتبك بوكا وعمر مع أفراد الأمن بالسلاح الآلى، معرفش قتلوا كام واحد لأن الاشتباك كان قريب، وأنا كنت فوق على التبة ماسك السلاح بتاعى باضرب بيه على الأمن، معرفش إذا كان فيه حد سقط ولا لأ لأن اشتباكى من مسافة بعيدة.





دور الشيخ حاتم

الشيخ حاتم سمع الاستغاثة بالطيران من الأمن، فوقف من فوق الجبل وقالهم عليكم الأمان كل واحد يسلم نفسه، وأصيب عمر بطلقة أثناء تعامله مع الأمن بيده اليسري فى منطقة الساعد واستقرت فى مفصل الكوع، حسن شدها طلعها من مكانها ولما تمت السيطرة على الأمن الشيخ حاتم أمرنا ننزل من التبة فى اتجاه عربيات الأمن وحدة وحدة، وأول ما نزلنا الشيخ حاتم قعد يخطب في الأمن ويقول إنتوا تتقتلوا على الظلمة ليه، ففى ضابط قاطع كلامه "أبيض البشرة وشعره أصفر" عرفت إن اسمه أحمد شوشة من الإعلام لما شوفت صورته على النت، فالشيخ حاتم قاله يا بنى اسمعنى بس ومتتكلمش، فى اللحظة ديه البراء طلع تليفونه وصور، الشيخ قال له: إحنا عاوزين حكم الله يا بنى، وبعدين لقينا الحايس فسأله أحمد المصرى: إسمك إيه؟ قال له محمد الحايس: ورتبتك إيه؟ قال: نقيب، شغال فين؟ قال: 6 أكتوبر، فرد عليه أحمد المصرى وقال له: حكم الطغاة أتحكمون بغير ما أنزل الله.









الضابط محمد الحايس

فى الوقت ده ظهرت عربية لاندكروزر خرج منها إبراهيم بعرة وقعد ينادى: يا بوكة أنا إبراهيم ابن عمك، بصينا لقينا شخص نازل من العربية الأخيرة متكلبش أمامى وقال: يا بوكة خدونى وخدوا أبوك وخدوا أهلك، فى الوقت ده الشيخ حاتم كان متوجه ناحية العربيات بتاعتنا وهو فى الطريق حسن اقترح عليه وقال له: "إيه رأيك ناخد الضابط "محمد الحايس"، فأخدناه وكان ماشي على رجليه لوحده، فى اللحظة ديه رجع حسن قتل الضابط أحمد شوشة وقبل ما يقتله قال له: إنت بتقاتل لآخر لحظة، وراح ضاربه بالسلاح الآلى فى راسه، واحنا بنتحرك التحق بينا حسن وقال إنه قتل الضابط، ساعتها الشيخ حاتم اتضايق من حسن وقال له: إنت كده هتفسد الدعوة للإسلام وأمره بنشر الفيديو قائلا له: علشان اخاطب أكبر فئة من الضباط والأفراد بتوع الشرطة واوصلهم رسالة بكده علشان يحكوا عن الأمور اللى شافوها، وانسحبنا من المكان اللى كان فيه وسيبنا حاجات كتير زي الهدوم والأكل والمياه واتحركنا بالثلاث سيارات.









الاشتباك مع قوات الأمن

الاشتباك مع قوات الأمن استمر لمدة ساعة ونصف وانسحبنا بعد صلاة العصر واتحركنا لمكان بعيد، بعدها سمعنا استغاثة أحد الأفراد بالطيران، وكان الهدف من عمليتنا إنها عملية جهادية ضد جند الطغاة من الشرطة، وهدف أسر الحايس كان الإفراج عن بعض المعتقلين من أهالى بوكة الموجودين عند الأمن، لأن الشيخ حاتم فى اعتقاده أن الناس ديه تم اعتقالهم، بعدها استقرينا مسافة 15 كيلو من مكان العملية، وكان هناك عمليات مكثفة من الطيران المصري عبارة عن 3 طيارات عدوا فوقينا بعد 3 ساعات من الواقعة، وكان الليل دخل واحنا كنا راكنين فى منطقة جبلية ومعانا غطيان تمويه مفارش بنفس لون الصحراء وغطينا العربيات واحنا كنا مستخبين فى الجبل، والشيخ حاتم كلف حسن إنه يتولى مسئولية الضابط محمد الحايس ونبهنا كلنا منتكلمش معاه، ولما الطيران مكشفناش استقرينا فى المكان ده لحد الفجر الشيخ حاتم عمل صيانة العربية واتحركنا لمسافة 30 كيلو فى وادى الحيتان استقرينا فى مكان تانى.





تنقل العناصر الإرهابية