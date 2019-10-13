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منوعات

وصلة رقص فضحتها.. نسرين ادعت أنها معاقة للحصول على 260 ألف جنيه استرليني

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف
فضح امر سيدة ادعت انها معاقة ووحيدة من أجل احتيال للحصول على 260،000 جنيه استرليني، بعد أن شوهدت وهي ترقص باحد الافراح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت النيابة العامة البريطانية إن نسرين أختار ، البالغة من العمر 50 عامًا ، طالبت عن طريق الاحتيال بمبلغ 260 ألف جنيه إسترليني من خلال "مجموعة معقدة من الفوائد" بين عامي 2002 و 2013 بناءً على كونها أم وحيدة و تعاني من ضعف الحركة وكانت مريضًا للغاية في العمل.

ولكن بعد تلقي بلاغ ، بدأ محققو وزارة العمل والمعاشات بالمراقبة الام في عام 2012.

وعلى الرغم من الادعاء بأنها كانت "مريضة للغاية من العمل" وكان لديها "ضعف في الحركة" و "احتياجات رعاية كبيرة" ، إلا أنها شوهدت بالخارج مع أسرتها والرقص في حفل زفاف.

اعترف نسرين بسبع تهم بالاحتيال ضد السلطة المحلية و ، وفي مانشستر كراون كورت يوم الجمعة بالسجن لمدة عامين.

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