الأزهر: هؤلاء الطلاب يسمح لهم بدخول المدينة الجامعية ليلا بشروط

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن سبب تحديد موعد الحادية عشرة مساء لغلق بوابة المدينة الجامعية أمام الطلاب ومنعهم من الدخول بعد هذا الوقت.



وقال عامر، لصدى البلد، إن هذا القرار جاء لمصلحة الطلاب وتعويدهم على النظام لأنهم أتوا إلى المدينة الجامعية، نظرا لأنها مكان يتسم بالأمن والأمان وتحكمه لوائح وقوانين لتنظيم العمل فيها، منوها أن أولياء أمور الطلاب يأمنون على أبنائهم أثناء السكن في المدينة بسبب النظام فيها.



وأشار إلى أن المدينة الجامعية لو تركت بلا نظام فستعم الفوضى بين الطلاب ومع ذلك تم النظر إلى مصلحة الطلاب الذين تضرروا من هذا القرار.



وأعلن أن الجامعة ستسمح للطلاب المتضررين من هذا القرار بالدخول بعد هذا الوقت ولكن بعد تقديم الأدلة التي تؤخرهم عن الحادية عشرة مساء، منوها أن الطالب المسافر عليه أن يقدم تذكرة السفر، والطالب الذي يعمل عليه أن يحضر إفادة من مكان عمله، والطالب الذي يحصل على دورة تدريبية عليه أن يقدم مسوغ لذلك، أما ما دون ذلك ممن يتأخر بدون عذر فسيتم إدخاله مرة واحدة بعد هذا الموعد وإنذاره مرة واحدة وفي المرة الثانية سيتم إخلاء طرف له من المدينة.



جدير بالذكر أن طلاب جامعة الأزهر، عبروا عن تضرر شريحة كبيرة منهم فى المدينة بسبب قرار غلق الباب أمام الدخول في الساعة الحادية عشرة مساء.



أوضح الطلاب في عرضهم لمقترح لإدارة الجامعة، أن أسباب الرفض تتمحور في أن عددا كبيرا من الطلاب يعملون بعد العودة من الكلية من أجل الإنفاق على أنفسهم وبالتالي يعودون متأخرين وهذا القرار يعرضهم لترك العمل ولن يجدوا ما يسد نفقاتهم.



كما يذهب الطلاب في نهاية اليوم لأخذ كورسات تدريبية كل في تخصصه وبالتالي يعودون ليلا بعد الحادية عشر مساء وبتنفيذ هذا القرار يضيع عليهم التكلفة المالية التي دفعوها للإلتحاق بهذه الكورسات.



كما أن عددا كبيرا من الطلاب يسافرون من الصعيد إلى القاهرة وقد يأتي في وقت متأخر ولن يسمح له بالدخول إلى المدينة.



اقترح الطلاب على إدارة الجامعة، الدخول فقط ولا يسمح بالخروج بعد الحادية عشر مساء، وأن يكون هناك استثناءات من خلال ورقة تقدم لإدارة المدينة بحال الطالب سواء في العمل أو الكورس التدريبي أو برؤية تذكرة القطار لمن هو عائد من السفر.



وناشد الطلاب، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن يستمع لشكواهم ومقترحاتهم وأن يتعاون معهم حتى يلتزموا بالمحاضرات وتحصيل العلم ولا يجعلوا فرصة لمن يريد أن يثير بلبلة في المدينة مرة أخرى.