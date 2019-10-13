منتخب الأرجنتين يكتسح الإكوادور 6-1 وديا

اكتسح المنتخب الأرجنتيني ، نظيره منتخب الإكوادور بستة أهداف مقابل هدف ، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إليتشي بإسبانيا.



افتتح ألاريو التسجيل لراقصي التانجو في الدقيقة 20 ، قبل أن يضاعف إسبنوزا النتيجة للأرجنتين ، بهدف ثان في الدقيقة 27 بالخطأ في مرماه، واضاف بعدها ليورناندو بارديس الهدف الثالث في الدقيقة 32 من ضربة جزاء ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بثلاثية نظيفة.



وفي الشوط الثاني قلص أنجيل مينا النتيجة للإكوادور في الدقيقة 49 ، لكن فرحتهم لم تدم طويلًا ، حيث أضاف بيتزيلا الهدف الرابع للأرجنتينيين في الدقيقة 66 ، ليوسع بعدها دومينيجيز الفارق لمنتخب بلاده ، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 82 ، قبل أن يختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 86.



يذكر أن المنتخب الأرجنتيني قد تعادل مع المنتخب الألماني بهدفين لكل منهما ، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي.