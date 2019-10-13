خالد الجندي يحذر من إبداء الرأي دون علم .. فيديو

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والتي صرح فيها بقوله: "أنا مستعد للجلوس مع أي حد والتحدث معه، لكن لازم نكون على علم بالقضية اللي بنتكلم فيها".



وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد: "يا ريت نبطل إبداء الآراء في مسائل خطيرة جدًا من غير دراسة وفهم وقراءة إحصائية للموضوع اللي بنتكلم فيه".



وتابع: "الراجل قال بمنتهى الصراحة، اللي عايز يتكلم معايا في موضوع يا إما يكون فاهم يا إما بلاش تتضييع وقت، لأن ده هلك وقتل لينا جميعًا، وإحنا مشكلتنا الفتي، كله بيفتي، لدرجة الناس اللي موكول إليهم الفتوى، اللي هما إحنا المشايخ، كرهوا الفتوى".

