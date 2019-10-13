Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي يحذر من إبداء الرأي دون علم .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:57 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والتي صرح فيها بقوله: "أنا مستعد للجلوس مع أي حد والتحدث معه، لكن لازم نكون على علم بالقضية اللي بنتكلم فيها".

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد: "يا ريت نبطل إبداء الآراء في مسائل خطيرة جدًا من غير دراسة وفهم وقراءة إحصائية للموضوع اللي بنتكلم فيه".

وتابع: "الراجل قال بمنتهى الصراحة، اللي عايز يتكلم معايا في موضوع يا إما يكون فاهم يا إما بلاش تتضييع وقت، لأن ده هلك وقتل لينا جميعًا، وإحنا مشكلتنا الفتي، كله بيفتي، لدرجة الناس اللي موكول إليهم الفتوى، اللي هما إحنا المشايخ، كرهوا الفتوى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن احتلال مدينة رأس العين ومواقع في شمال سوريا

جدل حول ناشطة كردية قدمت طعام الكلاب لوزير الخارجية الأمريكي.. شاهد | ماذا حدث

حكم إزالة المرأة لـ شعر الوجه والجسم أثناء الصوم

محاولة أخيرة لاستعطاف الجمهور.. ريهام سعيد على باب المحكمة بسبب السمنة.. فيديو

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

أخبار الرياضة.. طارق حامد يحرج محمد بركات.. فرمان جديد من حسام البدري..عرض خليجى لـ أزارو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟