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رياضة

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:11 م
قرعة دورى كرة الصالات
قرعة دورى كرة الصالات
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يسرى غازى
أجريت ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة قرعة الدورى الممتاز لكرة الصالات بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبة والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد والكابتن نادر رشاد المدرب العام لمنتخب الصالات وعدد من مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة ورجال الإعلام.

أجريت القرعة فى جو ودى استمع خلاله المسئولون لشكاوى ومقترحات المندوبين، وتم توزيع شروط المسابقة عليهم، ووعدت الدكتورة سحر عبد الحق بتذليل أى عقبة تعوق انتشار اللعبة وتطويرها.

بينما أشار الدكتور محمود سعد إلى أن الاتحاد ينوى إقامة دورات لحصول مدربى كرة الصالات على الرخص التدريبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.

وأسفرت مباريات الأسبوع الأول عن المباريات التالية:

ناصر الفكرية X مصر المقاصة
البنك الاهلى X اتحاد الشرطة
الدرب الاحمر Xم ش وراق العرب
الاسماعيلى X المنيا
م ش ميت عقبة Xالاعلاميين
تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور
تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور
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