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أخبار البلد

تعرف على حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أكدت مصادر من شركات المحمول أن ما تردد عن تعديل بعض أسعار كروت الشحن عار تماما من الصحة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول بشكل عام لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة على حسب، بل يكون بإيعاز من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو الجهة الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنوط بها اتخاذ أي تحرك فى الاسعار .

ونفت المصادر كل ما تردد فى هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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