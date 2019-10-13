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فن

أول تعليق للمخرج السوري جود سعيد بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الإسكندرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:40 م
جود سعيد
جود سعيد
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل
أعرب المخرج السورى جود سعيد عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "درب السما" كما حصل الفيلم على جائزة أفضل عمل بمسابقة نور الشريف وذلك في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تختتم فعالياته اليوم بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.

وقال جود سعيد في أول تعليق له على الجائزة لـ "صدي البلد" إنه لم يتوقع الحصول على جائزة، ولكن تمنيتها، موضحا ان هذا العمل له خصوصية بالنسبةربا عن اعتقاده أنه استطاع أن يعبر بشكل او باخر عن الوضع السورى في الوقت الراهن.

وأضاف جود سعيد، قائلا : هذا العمل استغرق تنفيذه وقتا طويلا حتى خرج بهذا الشكل وسعدت كثيرا بردود الفعل حول الفيلم فور عرضه في مهرجان الإسكندرية.

يذكر أنه يقام حاليا حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تحمل دورته الخامسة والثلاثون اسم الفنانة نبيلة عبيد.
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