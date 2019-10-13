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أخبار العالم

تركيا تتباهى بـ مذابحها في سوريا.. وتعلن قتل 525 شخصا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تواصل تركيا التباهي بـ إرهابها ومذابحها خلال العدوان الذي تشنه قوات رجب طيب أردوغان على الأكراد في الأراضي السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية مقتل 525 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ بدء عمليات الجيش التركي قبل 5 أيام.

وتشن تركيا عملية تسمى "نبع السلام" على الحدود السورية، بمزاعم مطاردة الإرهابيين، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات المدنيين، وفرار المئات من تنظيم داعش الإرهابي من السجون التي تسيطر عليها "قسد".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع لبحث تطورات الشمال السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي.

وكانت قناة "الميادين" اللبنانية قد أفادت إن الجيش السوري سيدخل مدينتي عين العرب "كوباني" التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية "قسد" ومنبج خلال 48 ساعة.
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