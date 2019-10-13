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توك شو

البرلمان: على إثيوبيا إدراك أن حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل مصون

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:27 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
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توك شو
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب إنه يجب على إثيوبيا إدراك أن حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل مصون بالاتفاقيات والواقع والتفاوض، لافتًا إلى أن مصر لن تفرط في لتر واحد من حصتها.

وأضاف صلاح حسب الله خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": إلى أن الدولة المصرية لديها من الطرق والوسائل والأدوات لإعادة التفاوض مع إثيوبيا في مساره الطبيعي الناجح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الجانب الإثيوبي، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حصة مصر في مياه النيل.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن مصر ليس لديها أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي، ولكنها داعمة للتنمية للأشقاء في جميع الدول الأفريقية، مؤكدًا أنه يتوقع حل أزمة سد النهضة قريبًا.
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