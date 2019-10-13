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أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا على فرار أفراد تنظيم داعش الإرهابي من مخيم في سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الفرنسية الأحد، عن قلقلها بشأن فرار مئات الأشخاص من أفراد تنظيم داعش الإرهابي من مخيم النازحين في سوريا، داعية أنقرة مجددا إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيت ندياي، على قناة "فرانس 3" الحكومية "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا.. بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأته والذي نددنا به بوضوح"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضافت "لا أعلم اليوم من هم تحديدًا الأشخاص الذين فروا من المخيم، وأعربت فرنسا منذ بداية هذا التدخل العسكري عن خشيتها من حصول ذلك"، مشيرة إلى "إرهابيين فرنسيين طالما اعتبرنا أنه يجب أن تتم محاكمتهم حيث هم".

وتابعت "دبلوماسيتنا نشطة بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان له فرصة التحدث مع (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب لتذكيره بالمخاوف الفرنسية".

وأشارت إلى "إجماع دول الاتحاد الأوروبي على إدانة هذه العملية الاحادية الجانب على الأراضي السورية".

وطلبت فرنسا بدايةً عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وهي من الدول المشاركة في التحالف الدولي في سوريا، و"أعلنّا أيضًا أننا لن نزود تركيا الأسلحة بعد الآن"، وفق المتحدثة.
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