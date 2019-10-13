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برلمان

عصام خليل: رسائل الرئيس تضع الجميع أمام مسئولياتهم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:28 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان "أكتوبر إرادة وتحدى"، تزامنا مع مرور 46 عاما على انتصارات 1973.

وقال خليل فى بيان صحفى، إن حديث الرئيس حمل رسائل غاية الأهمية عنوانها ’’المكاشفة والمسئولية‘‘ اطلاع الجميع على دور القوات المسلحة الباسلة وحربها على الإرهاب وعملها جنبًا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية، وأهمية وضرورة اصطفاف المواطنين ووحدة الشعب لاجتياز كافة التحديات.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن رئيس مصر عبر عن عرفانه وتقديره لكل التضحيات التى قدمها الشعب وتحمله المصاعب الاقتصادية من أجل المضي قدما لتحقيق النجاحات التى تحظي بإشادات مؤسسات دولية.

وأكد "خليل"، أن محاولات العدو واستخدام اساليب حديثة فى حروب استهدفت هز وزعزعة العلاقة الوثيقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وجيشه الوطني الذى يبذل الغالي والنفيس فداء للوطن ولسلامة المواطنين امر غاية الخطورة ويتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإعلاء درجات الوعي والحيطة من قبل الجميع.

وأعرب رئيس حزب "المصريين الأحرار" عن شكره للرئيس علي رسالته بالاهتمام بالتوعية لمواجهة حروب الجيل الرابع وبث الشائعات وندعّو الجميع للعمل على تلك النقطة المحورية.

وقال خليل، إن الرهان الحقيقي للحفاظ على بلادنا هو وعيّ المصريين مع قوة وثبات أجهزة الدولة ومؤسساتها وقيادتها الرشيدة، وبالفعل أمن مصر يكمن في جيش وطنيا وسلاح عصري ووعي شعبي.

وثمن رئيس حزب المصريين الأحرار جهود الدولة فى محاربة الإرهاب بكل حزم وقوة والعمل بخطوات راسخة للتنمية بالإضافة للمساعي والتحرك الرئاسي والمؤسسي فى التعامل مع الملفات الحساسة المتعلقة بسد النهضة وغيرها، مؤكدًا أن الحزب قيادات وأعضاء يدعم كافة قرارات و توجهات القياده السياسية ومؤسسات الدوله والتأكيد أنه لايستطيع أحد المساس ببلادنا لقوة جيشنا ومؤسساتنا الوطنية وعزيمة شعبنا الجسور.
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