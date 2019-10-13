بنات الأزهر في أمان .. تمركز قوات الشرطة أمام الجامعة لتحقيق الاستقرار.. صور

خصصت وزارة الداخلية أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين محيط جامعة الأزهر والمدن الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر، في إطار المتابعة اليومية الدائمة والمستمرة لتأمين كافة منشآت جامعة الأزهر.



وتمركز عدد من عربات وزارة الداخلية أمام بوابة الدخول لجامعة الأزهر فرع البنات، وأخرى امام المدينة الجامعية للطالبات في الجهة المقابلة للجامعة.



وعبرت الطالبات عن سعادتهن بتمركز قوات الشرطة أمام الجامعة من أجل تحقيق الأمان الذي ترغب فيه جميع الطالبات والذين أتوا من محافظات الجمهورية لتلقى العلم.



واشتكى عدد من طالبات جامعة الأزهر في الفترة الماضية، من تواجد بعض الأشخاص المجهولين في محيط الجامعة والمدينة الجامعية ويقفون بسياراتهم أمام غرق البنات ويقومون بأفعال مخلة تزعج الكثير من الطالبات وتؤذي نفسيتهن.



وتدخل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لـ شكوى الطالبات وتم التواصل فورا مع وزارة الداخلية لتكثيف التواجد الأمنى بجوار فرع البنات ومنع هؤلاء المجهولين من إثارة الرعب في نفوس بنات الأزهر.



