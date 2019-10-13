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أخبار العالم

شاهد.. استقبال أسطوري للمنتخب السعودي في فلسطين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو لاستقال الفلسطينيين لأعضاء المنتخب السعودي لكرة القدم.

وظهر الفيديو استقبال لاعبي المنتخب السعودي بالورود والكوفية الفلسطينية التقليدية على أنغام وإيقاعات فرقة شعبية.

وبحسب "العربية"، وصل المنتخب السعودي إلى مدينة رام الله صباح اليوم، وذلك لخوض مباراة أمام نظيره الفلسطيني في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعبر له عن اعتزاز الفلسطينيين وسعادتهم بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

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