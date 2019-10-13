كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل

نشر الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالنباتات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " تحذيرا للآباء والأمهات عن استخدام المعجون للاطفال .



وقال أبو النصر أن معجون الأسنان مدمر للأطفال حيث حذرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء من قيام الطفل بوضع كمية من المعجون قدر حبة البسلة على الفرشة والابتعاد عن استخدام كمية كبيرة



وأكدت الدراسة التى أجريت على ٥١٠٠ طفل من سنة ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦، ان الزيادة فى استخدام معجون الأسنان بالكمية الموضحة أعلاه ممكن تتسبب فى الإصابة ب :

١- الغباء الدراسى .

٢- فرط الحركة ونقص الإنتباه .

٣- دمار مينا الأسنان .

وطبقا للدراسات فان ٦٥ ٪؜ من الأطفال تعرضوا لسمية الفلوريد طبقا للدراسة المنشورة فى مارس ٢٠١٩ .

