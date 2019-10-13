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أخبار البلد

خالد الفقي: فرض رسوم على واردات البليت يحمي الصناعة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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محمد غالي
أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس السبت بقبول جميع الطعون (48 طعنا)، المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررين من الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، ورفض الاستشكالات والطعون المقدمة من شركات الدرفلة، وبعض المصانع الخاصة على قرار الوزير.

وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت يأتي لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأكد الفقي على أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية للمصانع المنتجة للحديد، موضحا أن مصالح هذه الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتقوم الاستيراد العشوائي من بلدان أجنبية وعلى رأسها تركيا.
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