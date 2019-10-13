التشكيل .. ماركو رويس يقود ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020

أعلن يواكيم لوف ، المدير الفني للمنتخب الألماني ، تشكيل منتخب بلاده ، وذلك لملاقاة نظيره منتخب إستونيا ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



وشهد التشكيل غياب سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ ، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية.



وجاء التشكيل كالآتي



في حراسة المرمى : مانويل نوير



خط الدفاع : كلوسترمان – كان – زوله – هالسنبرج.



خط الوسط : هافيرتز – كيميتش- جوندوجان.



خط الهجوم : براندت – والدشميدت - ماركو رويس



وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بملعب لي كوك أرينا بمدينة تالين بإستونيا.