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رياضة

التشكيل .. ماركو رويس يقود ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:51 م
مانويل نوير حارس
مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا
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إسماعيل محمود
أعلن يواكيم لوف ، المدير الفني للمنتخب الألماني ، تشكيل منتخب بلاده ، وذلك لملاقاة نظيره منتخب إستونيا ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وشهد التشكيل غياب سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ ، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل كالآتي

في حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : كلوسترمان – كان – زوله – هالسنبرج.

خط الوسط : هافيرتز – كيميتش- جوندوجان.

خط الهجوم : براندت – والدشميدت - ماركو رويس

وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بملعب لي كوك أرينا بمدينة تالين بإستونيا.
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