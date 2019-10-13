التشكيل .. ماركو رويس يقود ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020

أعلن يواكيم لوف ، المدير الفني للمنتخب الألماني ، تشكيل منتخب بلاده ، وذلك لملاقاة نظيره منتخب إستونيا ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وشهد التشكيل غياب سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ ، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية.
وجاء التشكيل كالآتي
في حراسة المرمى : مانويل نوير
خط الدفاع : كلوسترمان – كان – زوله – هالسنبرج.
خط الوسط : هافيرتز – كيميتش- جوندوجان.
خط الهجوم : براندت – والدشميدت - ماركو رويس
وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بملعب لي كوك أرينا بمدينة تالين بإستونيا.
وشهد التشكيل غياب سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ ، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية.
وجاء التشكيل كالآتي
في حراسة المرمى : مانويل نوير
خط الدفاع : كلوسترمان – كان – زوله – هالسنبرج.
خط الوسط : هافيرتز – كيميتش- جوندوجان.
خط الهجوم : براندت – والدشميدت - ماركو رويس
وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بملعب لي كوك أرينا بمدينة تالين بإستونيا.